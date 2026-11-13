जवानों के साथ मैदान में दौड़े अल्मोड़ा के एसएसपी चंद्रशेखर घोडके, बढ़ाया हौसला

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए एसएसपी चंद्रशेखर घोडके शुक्रवार को खुद मैदान में उतर आए।

पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में आयोजित साप्ताहिक परेड के दौरान एसएसपी ने जवानों के साथ दौड़ लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही नियमित व्यायाम और शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।



एसएसपी ने परेड का निरीक्षण कर जवानों के टर्नआउट, वर्दी की साज-सज्जा और परेड दक्षता का जायजा लिया। परेड में पुलिसकर्मियों ने दौड़, तेज चाल, ड्रिल, शस्त्राभ्यास और स्क्वाड ड्रिल का अभ्यास किया। इन गतिविधियों के जरिए उनकी शारीरिक क्षमता, फुर्ती, आपसी तालमेल और अनुशासन को परखा गया।