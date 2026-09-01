अल्मोड़ा के उडयूडा में भूस्खलन का कहर, मलबे में दबने से मां और दो बच्चों की मौत

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। हवालबाग विकासखंड की उडयूडा ग्राम पंचायत में मंगलवार सुबह बारिश के बाद हुए हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। पहाड़ी से खिसका भारी मलबा आवासीय मकान में घुस गया, जिससे घर के भीतर मौजूद तीन लोग मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया।

सूचना पर एसडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान प्रेमा देवी (41) पत्नी राजेंद्र राम, मनीष (17) पुत्र राजेंद्र राम और कल्पना (19) पुत्री राजेंद्र राम के रूप में हुई है।