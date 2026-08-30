अल्मोड़ा के माल गांव में गुलदारों का आतंक, एक साथ दिखे चार... एक पिंजरे में फंसा

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। मुख्यालय से सटे माल गांव और आसपास के क्षेत्र में गुलदारों के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। गांव में एक साथ चार गुलदारों की चहलकदमी देखे जाने से लोगों में खौफ बढ़ गया है।

ग्रामीणों ने गुलदारों की गतिविधियों को अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किया है। वहीं वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में रविवार सुबह एक गुलदार फंस गया। जिससे लोगों ने हल्की राहत की सांस ली है।

मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछले कुछ समय से माल गांव और दुगालखोला क्षेत्र में गुलदार लगातार दिखाई दे रहे हैं। आबादी के आसपास एक साथ कई गुलदारों की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

कई गुलदारों की मौजूदगी ने लोगों की चिंता

ग्रामीणों का कहना है कि गुलदारों की चहलकदमी सुबह और देर शाम अधिक देखी जा रही है। इससे बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर भेजने में भी लोग डर रहे हैं। जबकि वन विभाग को मालगांव और दुगालखोला क्षेत्र से गुलदार दिखाई देने की शिकायतें मिली थीं।

लोगों की सुरक्षा को देखते हुए विभाग ने क्षेत्र में पिंजरा लगाया था। रविवार को करीब सुबह छह बजे एक गुलदार पिंजरे में फंस गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया।