Almora Accident: रानीखेत-अल्मोड़ा हाईवे पर ज्योली क्षेत्र में हादसा, खाई में पलटी कार; शिक्षक की मौत

Almora Accident अल्मोड़ा रानीखेत हाईवे पर शिक्षक की कार असंतुलित होकर पहाड़ी से खाई की ओर पलट गई। हादसे में शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना राजस्व पुलिस को दी गई। राजस्व पुलिस की टीम भी मौके की ओर रवाना हो गई है। शिक्षक की मौत से खबर से माहौल गमगीन हो गया है। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।

Almora Accident: हादसे में शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई।

Your browser does not support the audio element.

HighLights - अल्मोड़ा से विद्यालय को जा रहे थे सचिन - रानीखेत अल्मोड़ा हाईवे पर ज्योली क्षेत्र में हादसा

संस, रानीखेत : Almora Accident: अल्मोड़ा रानीखेत हाईवे पर शिक्षक की कार असंतुलित होकर पहाड़ी से खाई की ओर पलट गई। हादसे में शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर राजस्व पुलिस की टीम मौके की ओर रवाना हो गई है। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलवार को टम्टा मोहल्ला, अल्मोड़ा निवासी सचिन टम्टा (36) अपनी कार यूके जीरो 01सी 1899 से बसगांव (हवालबाग ब्लॉक) स्थित विद्यालय की ओर रवाना हुए। सचिन अल्मोड़ा-रानीखेत हाईवे पर ज्योली क्षेत्र के समीप पहुंचे ही थे कि एकाएक कार असंतुलित हो गई। नतीजतन कार तीखी पहाड़ी से खाई की ओर पलटते चली गई। दुर्घटना की आवाज सुन आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। वाहन के अंदर फंसे शिक्षक को बमुश्किल बाहर निकाला गया पर तब तक शिक्षक की मौत हो चुकी थी। सूचना राजस्व पुलिस को दी गई। राजस्व पुलिस की टीम भी मौके की ओर रवाना हो गई है। शिक्षक की मौत से खबर से माहौल गमगीन हो गया है। खाई में गिरी पिकअप चालक समेत दो घायल बागेश्वर में खच्चरों से भरी पिकअप सड़क से पलट कर नीचे खाई में गिर गई। जिसमें चालक समेत एक सवार घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। सवार की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सक उपचार में जुट गए हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मंगलवार को यूके 02 सीए 0279 की पिकअप विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन से पास लेते समय सड़क से पलट कर खाई में गिर गई। चालक प्रकाश राम 34 वर्षीय पुत्र गोपाल राम और सवार गणेश राम 38 वर्षीय पुत्र पनी राम घायल हो गए। स्थानीय लोग घटना स्थल पहुंचे। उन्होंने खाई से घायलों को बाहर निकाला। उन्हें एक प्राइवेट वाहन के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया। चालक ने बताया कि वह गरुड़ तहसील के सलानी गांव निवासी हैं। खच्चर लेकर करुली की तरफ जा रहे थे। जबकि वाहन में सवार गणेश को गंभीर चोट आई है। उसका चिकित्सक उपचार कर रहे हैं। डा. गुंजन ने बताया कि चालक को चोट कम है। गंभीर घायल को डा. जीसी जोशी देख रहे हैं। जिला अस्पताल से पुलिस को सूचना दी गई है। इधर, कोतवाल केएस नेगी ने बताया कि दुर्घटना की जांच की जा रही है।

Edited By: Nirmala Bohra