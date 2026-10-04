वाराणसी में देर रात बार में पार्टी कर रहे युवकों पर हमला, एक का सिर फूटा, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सिगरा थाना क्षेत्र के एक बार में पार्टी कर रहे युवकों पर हमला किया गया। इस हमले में एक युवक का सिर फूट गया। सिगरा पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

गणेश महाल निवासी रितिक कश्यप ने सिगरा थाना में दी गई तहरीर में बताया कि वह अपने भाई राहुल और अन्य दोस्तों के साथ टेबल बार में पार्टी कर रहे थे। वहां मौजूद सिद्धिगिरी बाग निवासी पीयूष साधवानी ने अचानक सभी पर हमला कर दिया, जिसमें रितिक के दोस्त राजकुमार सिंह और अंकित सिंह को भी चोटें आईं। रितिक के सिर में कड़े से चोट लगने के कारण उसका सिर फट गया।