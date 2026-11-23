जागरण संवाददाता, (लोहता) वाराणसी। थाना क्षेत्र के कोरौती गांव के पास सोमवार की सुबह तेज रफ्तार चार पहिया वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक चंदन पटेल 23 वर्ष खेवसीपुर गांव का रहने वाला है। चंदन सोमवार सुबह किसी काम से कोरौती गांव के सामने से गुजर रहा था। तभी पीछे से आए एक चार पहिया वाहन ने उसे जोरदार धक्का मार दिया।

टक्कर इतनी तेज थी कि चंदन सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे आनन-फानन में पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

मृतक के पिता का नाम चंद्रशेखर पटेल और माता का नाम गीता देवी है। चंदन दो भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। वह मेडिकल की तैयारी कर रहा था। बेटे की मौत से मां गीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।