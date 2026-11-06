युवाओं को लग रही अनोखी शार्टकट की लत, सलाखों के पीछे पहुंचने की आ रही नौबत।

प्रवीण राय, जागरण संवाददाता, वाराणसी। देश में युवा पीढ़ी शिक्षा, रोजगार और बेहतर करियर को लेकर अपनी आवाज उठा रही है। भविष्य में उन्हें बेहतर शिक्षा और करियर बनाने की चिंता है। दूसरी तरफ कुछ युवा गलत संगत, जल्द पैसे कमाने की चाहत में अपराध कर जेल की चारदीवारी के पीछे बंद हैं।

वाराणसी जिला जेल में बंद बंदियों की उम्र के आंकड़े युवाओं के अपराध की ओर बढ़ते कदम की तस्वीर पेश कर रहे हैं। वर्तमान में जिला जेल में करीब 44 प्रतिशत बंदी ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच की है। जिला जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव बताते हैं कि वर्तमान में कुल 1697 बंदी है।

पुरुष बंदी 1621 हैं और महिला बंदियों की संख्या 76 है। 18 से 21 वर्ष के कुल 65 बंदी है। वहीं, 22 से 30 वर्ष के बीच कुल 683 बंदी हैं। यानी बड़ी संख्या में युवा उम्र के उस दौर में जेल पहुंच गए, जब उनके सामने पढ़ाई, रोजगार और करियर की चुनौतियां थीं। जेल में बंद इन युवाओं में सबसे ज्यादा मामले चोरी के हैं।



पिछले साल से बढ़ी हैं संख्या



जिला जेल की आकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में 18 से 21 वर्ष के बीच 373 बंदी थे। वहीं 21 से 30 के बीच 345 और 31-40 के बीच 379 बंदी थे। इनमें अधिकतर चोरी, छिनैती जैसे मामलों में बंद थे। इसके अलावा वर्ष 2026 की बात करें तो 18 से 30 वर्ष के बीच 768 बंदी हैं। वहीं 31-40 के बीच 474 बंदी हैं। अधिकतर चोरी के मामले में हैं।



संगत और घर का परिवेश है मुख्य वजह

मनोचिकित्सक डाक्टर बनानी घोष कहती हैं कि कम उम्र में अपराध करने के पीछे मुख्य वजह गलत संगत और घर का परिवेश है। यदि लड़के की संगत गलत हो गई तो वह अपराध की दुनिया में चला जाता है। वहीं घर के लोग पहले से आपराधिक घटनाओं में संलिप्त हैं तो वह पुलिस या कानून से नहीं डरता है। इसके साथ ही माता पिता की ओर से दी जाने वाली छूट भी एक बड़ी वजह बनती है। कुछ लोग भटकाने वाले भी होते हैं।