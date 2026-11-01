वाराणसी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौबेपुर क्षेत्र के कादीपुर रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर की दूरी पर रविवार शाम ट्रेन की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बहादुरपुर गांव निवासी चंदन कुमार (30 वर्ष) पुत्र रामकरन के रूप में हुई।

जानकारी के अनुसार, रविवार शाम करीब पांच बजे डाउन दुर्ग एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 15160) की चपेट में आने से चंदन कुमार की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह दोपहर करीब तीन बजे घर से निकले थे। वह राजमिस्त्री का काम करते थे। उन्हें पथरी की शिकायत थी और वह दवा लेने के लिए घर से निकले थे।