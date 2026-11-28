जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शन‍िवार को काशी तमिल संगमम में कहा कि राष्ट्र किसी एक नक्शे से नहीं बनता, बल्कि उन पुलों से बनता है, जो एक हृदय को दूसरे हृदय से जोड़ते हैं। काशी तमिल संगमम ऐसा ही सांस्कृतिक सेतु है, जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सदियों पुराने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है।

काशी में गंगा बहती है तो तमिलनाडु में कावेरी, लेकिन दोनों के तटों पर बहने वाली संस्कारों की धारा एक ही है। भाषाएं अनेक हैं, पर भाव और संस्कृति एक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत-श्रेष्ठ भारत के संकल्प को यह आयोजन साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के पांचवें संस्करण के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में शुरू हुआ काशी तमिल संगमम अब एक आंदोलन बन चुका है। पहले जहां सैकड़ों अतिथि आते थे, वहीं अब हजारों विद्यार्थी, शिक्षक और शोधकर्ता इससे जुड़ रहे हैं। इस बार आयोजन की थीम 'तिरुक्कुरल पालम' यानी तिरुक्कुरल का अभ्यास करें रखी गई है। संत तिरुवल्लुवर के विचार पूरी मानवता को जीवन दर्शन देते हैं।

तिरुक्कुरल के तीन खंड अरम, पोरुल और इनबम धर्म, अर्थ और काम के सिद्धांतों को समझाते हैं। इस बार 1000 उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़कर छात्र सहभागिता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तमिलनाडु के लगभग 50 शिक्षक उत्तर प्रदेश के विद्यालयों और महाविद्यालयों में तिरुक्कुरल पढ़ाएंगे। करीब 1400 अतिथि काशी के साथ प्रयागराज और अयोध्या का भी दर्शन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने काशी और तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि तमिलनाडु में तेनकाशी को दक्षिण की काशी कहा जाता है। आदि वीर पराक्रम पांड्या ने वहां काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। महर्षि अगस्त्य की तपस्या की स्मृति काशी के अगस्त्य कुंड से जुड़ी है। संत कुमारगुरुपर ने केदार घाट पर साधना की और कुमारस्वामी मठ की स्थापना की। महाकवि सुब्रमण्य भारती ने भी काशी में रहकर शिक्षा प्राप्त की। ये संबंध बताते हैं कि दोनों क्षेत्रों की सांस्कृतिक धाराएं सदियों से एक-दूसरे से जुड़ी हैं।

उन्होंने कहा कि काशी में अब आस्था के साथ व्यवस्था भी है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद चार वर्षों में 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें करीब 70 प्रतिशत दक्षिण भारत के थे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। पुजारी, दुकानदार, गाइड, होटल कारोबारी और कर्मचारियों सहित अनेक परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी है।