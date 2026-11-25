जागरण संवाददाता, वाराणसी (मिर्जामुराद)। लोक समिति के तत्वाधान में बुधवार को महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा की शुरुआत किया गया। पहले दिन सैकड़ों लोगों ने महिला हिंसा,लैंगिक भेदभाव के खिलाफ प्रतापपुर गांव में रैली निकाली।

रैली में सैकड़ों महिलाएं, किशोरी लड़कियां और गांव के लोग शामिल हुये। रैली में चुप नही रहना है, हिंसा नही सहना है, बाल विवाह बंद करो, महिला हिंसा बन्द करो, दहेज प्रथा पर रोक लगाओ, यौन हिंसा पर रोक लगाओ आदि नारे लगाकर प्रदर्शन किया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए जा रहे महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े के तहत लोक समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 25 नवंबर से 16 दिसंबर तक मनाए जाने वाले पखवाड़े का संदेश हैं 'भेदभाव मिटायेंगे नया समाज बनायेंगे।'

इस अवसर पर महिलाओं ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की बात करना जरूरी है और हम सबको मिलकर इसको दूर करना है। लोक समिति संयोजक नन्दलाल मास्टर ने बताया कि हमें पुरुष प्रधान ढांचागत व्यवस्था को भी बदलना है।

कहा क‍ि हम सबको ये निर्णय लेना है कि अब और हिंसा नहीं सहेंगे। हमें प्रश्न पूछने की आदत डालनी चाहिए। महिलाओं को जागरूक रहने और हिंसा का विरोध करने की जरूरत है। हमें अंधविधवास को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वे भी हिंसा का साधन बनते हैं।