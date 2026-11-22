जागरण संवाददाता, वाराणसी। बरसात में न‍िगम ने जलजमाव पर बोर‍ियों डालने का दोष द‍िया था ले‍किन सर्द‍ियों में जलजमाव है क‍ि जाने से मानो इन्‍क‍ार किए बैठा है। पूरा मामला सुसुवाही क्षेत्र का है जहां जलजमाव और गंदगी से द‍िनचर्या बाध‍ित होने के बाद रव‍िवार को लोगों का आक्रोश सड़क पर उतर गया।

नुवांव बाईपास से सुसुवाही करौंदी मार्ग पर कई महीने से जलजलाव को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन और चक्काजाम कर दिया। इस मार्ग पर नुवांव नारायणपुर डाफी स्थित हरि इन्क्लेव अपार्टमेंट के पास विगत कई महीने से जलजमाव के कारण सड़क भी जर्जर हो चुकी है।

यह सीमा सुसुवाही वार्ड और सीर गोवर्धनपुर वार्ड दोनों क्षेत्रों में आता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों पार्षदों से शिकायत के बाद भी इसका समाधान नहीं हुआ। समस्या से परेशान लोगों ने युवा नेता अवनीश सिंह जय के नेतृत्व में रविवार को हरि इन्क्लेव अपार्टमेंट की महिलाओं संग सड़क पर उतरकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर चक्काजाम कर दी।

महिलाओं का आरोप है कि अपार्टमेंट से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल और महिलाओं को पैदल चलना मुश्किल है।इसके अलावा इसी मार्ग 200 मीटर आगे कर्मनबीर मोड़, हैदराबाद गेट के दोनों तरफ, महामानपुरी मोड़ पर अक्सर जलजमाव से राहगीर और स्थानीय लोग त्रस्त हैं।