वाराणसी में दो बाइकों की टक्कर में मां की मौत, छठ पूजा में शामिल होने मायके जा रही थी महिला

जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। कछवांरोड के बिहड़ा गांव स्थित एनएच 19 के अंडरपास क्रासिंग के सर्विस रोड पर शनिवार की सुबह दो बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में मीरा देवी (40) महिला की मौत होने के साथ ही बाइक चला रहा बेटा कृष्णा उपाध्याय उर्फ शिवम (18) घायल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। टक्कर मारने वाली बाइक को पकड़ लिया गया हैं।

संतरविदास नगर (भदोही) जिले के औराई थानांतर्गत त्रिलोकपुर गांव निवासी अशोक उपाध्याय सऊदी अरब में काम करते हैं। अशोक की पत्नी मीरा देवी छठ पूजा में शामिल होने मायके आजमगढ़ के भगवानपुर जा रही थी। बेटा कृष्णा उपाध्याय अपनी मां मीरा देवी को बाइक (यूपी.66.ए.के.3930) पर बैठाकर बस पकड़वाने हेतु घर से निकल कर वाराणसी जा रहा था।

बिहड़ा गांव के पास अंडरपास क्रास करते समय हाईवे की सर्विस रोड पर कछवांरोड की ओर से आए बाइक सवार ने बाइक में टक्कर मार दी।टक्कर लगने से बाइक पर बैठी मीरा सड़क पर गिर पड़ी और उसका सिर फट गया।सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल भेजवाया, किंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।