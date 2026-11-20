जागरण संवाददाता (चोलापुर) वाराणसी। चोलापुर थाना क्षेत्र के मोहांव चौराहे पर बुधवार रात करीब 9:30 बजे ट्रैक्टर से गिरकर पहिए के नीचे आने से 40 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान कौशल्या पत्नी कमलेश, निवासी सोनभद्र के रूप में हुई है।

वह चौबेपुर थाना क्षेत्र के छीतमपुर गांव निवासी एक ठेकेदार के यहां रहकर सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी करती थी। जानकारी के अनुसार बुधवार रात कौशल्या ट्रैक्टर पर सवार होकर नेवादा से मोहांव चौराहे होते हुए छीतमपुर (चौबेपुर) की तरफ जा रही थी।

ट्रैक्टर पर चालक के अलावा एक-दो अन्य मजदूर भी बैठे थे। इसी दौरान मोहांव चौराहे के पास अचानक झटका लगने से कौशल्या ट्रैक्टर से नीचे गिर गई और उसी के पहिए की चपेट में आ गई। पहिए से कुचलकर उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।