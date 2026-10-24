जागरण संवाददाता, वाराणसी। ‘विंग्स ओवर गंगा’ एयर शो के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। नमो घाट से अस्सी घाट तक दोनों ओर लाखों लोग इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने। सुबह से ही घाटों, मंदिरों और गुरुद्वारों में भारी भीड़ जुटी। गंगा के आसमान में वायुसेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया।

दो ट्रांसपोर्ट विमानों के साथ तेजस की फॉर्मेशन ने प्रवेश किया। इसके बाद IL-78 MKI टैंकर ने 4 स्वदेशी तेजस के साथ रिफ्यूलिंग का करतब दिखाया। V-शेप में 4 तेजस और 7 फाइटर जेट्स की Arrow फॉर्मेशन में 2 सुखोई Su-30 MKI और 5 तेजस की गर्जना से घाट गूंज उठे।

जलमार्ग पर भी रोमांचक दृश्य देखने को मिला। हेलीकॉप्टर से विवेकानंद क्रूज पर गरुड़ कमांडो रस्सी के सहारे उतरे और रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सुरक्षा के लिए घाटों पर स्काउट टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, सीआरपीएफ और कमांडो तैनात रहे। गंगा में 80 गोताखोर भी तैनात किए गए। नगर निगम की टीम ने बैरिकेडिंग दुरुस्त की।