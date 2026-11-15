सोनू स‍िंंह,जागरण, वाराणसी। 'रेत की मछली' ने रेत में भले ही जीना नहीं सीखा हो लेक‍िन गंगा किनारे की कुसुमावती को रेत में जो जायका म‍िला वह साठ साल से कायम है। दैन‍िक जागरण की टीम ने उनसे रेत के जायके पर सवाल किया तो हंस पड़ीं और जो जायका उन्‍होंने बताया वह आपके ट्राई करने लायक तो कतई नहीं है क्‍योंक‍ि चि‍कित्‍सक इसे नुकसानदायक बताते हैं।

वैसे तो आमतौर पर लोग खाने-पीने की चीजों में दूध, फल और पौष्टिक आहार पसंद करते हैं, लेकिन चोलापुर क्षेत्र के कटारी गांव की 75 वर्षीय कुसुमावती देवी की आदत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वह रोजाना डेढ़ से दो किलो तक सफेद बालू खा जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि बचपन से लगी यह आदत आज तक बरकरार है। गंगा और सरयू की सफेद बालू का जायका उनके जुबान पर साठ साल पहले 15 बरस की उम्र में चढ़ा था जो आज भी उतना ही है।

कुसुमावती देवी चाय पीने के साथ, भोजन करते समय और जब भी मन करता है, सफेद बालू का सेवन करती हैं। इसके लिए वह पहले बालू को अच्छी तरह धोती हैं। फिर उसे धूप में सुखाकर मिट्टी के बर्तन (गगरी) में सुरक्षित रखती हैं। जब इच्छा होती है, उसमें से बालू निकालकर खाने लगती हैं। ज‍िस प्रकार भोजन तैयार होता है उसी प्रकार कुसुमावती का बालू का भोजन तैयार होता है। इस जायके को लेते हुए साठ बरस के करीब उम्र पूरी हो चुकी है।

उनके पुत्र चंद्रशेखर सिंह, पड़ोसी विक्की सिंह और शीतला मिश्रा बताते हैं कि परिवार के लोगों ने कई बार उन्हें बालू खाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी आदत छोड़ने को तैयार नहीं होतीं। बालू लाकर नहीं देने पर वह स्वजन से नाराज भी हो जाती हैं। उनका कहना है कि अब तक उन्हें बालू खाने से कोई परेशानी सामने नहीं आई है। न ही उन्होंने बुखार या पेट संबंधी समस्या की शिकायत की है। इसी वजह से परिवार के लोग भी उन पर ज्यादा सख्ती नहीं करते।