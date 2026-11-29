जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल स‍हि‍त वाराणसी में मौसम का रुख लगातार बदला हुआ है। वातावरण में सुबह कोहरे की स्‍थ‍ित‍ि भी बनने लगी है। हालांक‍ि पहाड़ों से आने वाली गलन भरी हवाओं के पहुंचने के बाद दस ड‍िग्री के आसपास तक तापमान जा पहुंचा है। ऐसे में उम्‍मीद है क‍ि जल्‍द ही कोहरे और सघन होने लगेगा। इसके अलावा आने वाले द‍िनों में पश्‍च‍िमी व‍िक्षोभ का असर भी मैदानी क्षेत्रों में द‍िखेगा।

पहाड़ाें पर इन द‍िनों भारी बर्फबारी का दौर शुरू होने के बाद गलन का रुख मैदानी क्षेत्रों में पछुआ हवाओं का जोर लेकर पहुंचने लगा है। नवंबर माह के अंति‍म द‍िनेां में गलन का असर पूर्वांचल तक पहुंच चुका है। इसकी वजह से गलन पूर्वांचल में हावी हाे चुकी है तो प्रशासन अब रैन बसेरों की तैयारी के साथ ही अलाव जलाने के ल‍िए सक्र‍िय हो सका है।

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 27.4°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 0.1 डि‍ग्री कम रहा, न्‍यूनतम तापमान 11.4°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 0.9 ड‍िग्री कम रहा। वहीं आर्द्रता न्‍यूनतम 71% और अध‍िकतम 96% दर्ज की गई। मौसम व‍िभाग ने एक ओर आर्द्रता में इजाफा तो दूसरी ओर तापमान में कमी का संकेत द‍िया है जो कोहरे की ओर भी इशारा कर रहा है।