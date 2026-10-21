जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में 22, 24 और 25 अक्‍टूबर को होने वाले एयर शो की रौनक में चार चांद लगाने के ल‍िए मौसम का रुख बदलने वाला है। आसमान में कोहरा तो रहने का अनुमान है लेकि‍न चटख हो रही धूप में नजारे दोपहर में शानदार होंगे। हालांक‍ि सुबह और दोपहर बाद आसमान में बादलों की सक्र‍ियता रह सकती है जि‍सकी वजह से आसमान में व‍िमानों की अठखेल‍ियां नजर कम आ सकती हैं।

वाराणसी के आंचल‍िक क्षेत्रों और नद‍ियों के तटवर्ती क्षेत्रों में सुबह कोहरा घना रहा और द‍िन चढ़ने के साथ सूरज की रोशनी प्रभावी होने के बाद कोहरा गुम भी हो गया। माना जा रहा है कि‍ अब सप्‍ताह भर के बाद कोहरा और घना होने लगेगा। इसी के साथ वातावरण का रुख भी पूरी तरह से ठंडक की ओर हो जाएगा। जबक‍ि इन द‍िनों वातावरण में गुलाबी ठंडक का असर अध‍िक प्रभावी हो चला है।