उपराष्ट्रपति और सीएम योगी ने बाबा कालभैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा कालभैरव और श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। उन्होंने लोकमंगल और देश की सुख-समृद्धि के लिए पूजा-अर्चना की, जहां मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया।
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उपराष्ट्रपति और सीएम योगी का काशी दौरा।
बाबा कालभैरव और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन।
लोकमंगल और देश की सुख-समृद्धि की कामना की।
डिजिटल डेस्क, वाराणसी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर धर्मनगरी काशी पहुंचे। काशी की प्राचीन धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते हुए दोनों ने अपने दौरे की शुरुआत काशी के कोतवाल बाबा कालभैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन से की। मंदिरों में विधिवत पूजा-अर्चना कर उन्होंने लोकमंगल, जनकल्याण और देश की सुख-समृद्धि की कामना की। श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति को अंगवस्त्रम और स्मृति चिह्न भेंटकर उनका स्वागत किया।
बाबा कालभैरव के दर्शन के बाद पहुंचे विश्वनाथ धाम
बाबा कालभैरव के दर्शन-पूजन के बाद उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां गर्भगृह में दोनों ने बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन और अभिषेक किया। उन्होंने देश में सुख, शांति और समृद्धि के साथ लोककल्याण एवं जनहित की कामना करते हुए बाबा का आशीर्वाद लिया।
अंगवस्त्रम और स्मृति चिह्न भेंटकर किया स्वागत
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को अंगवस्त्रम और स्मृति चिह्न भेंटकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों ने काशी की आध्यात्मिक परंपरा के अनुरूप दर्शन-पूजन किया।
हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा मंदिर परिसर
दर्शन-पूजन के दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया।