जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग सोमवार को धर्म नगरी काशी पहुंचे। यहां उन्होंने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन-पूजन किया।

विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के बाद मंदिर में करीब आधे घंटे तक बैठकर ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप किया। बाबा के दरबार में पहुंचने से पहले सहवाग काशी की गलियों में भी आम श्रद्धालु की तरह घूमते नजर आए।

सहवाग ने इस दौरान टोपी और मास्क लगा रखा था। इस वजह से गलियों में मौजूद लोग उन्हें पहचान नहीं सके। वह चौक थाने से श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर चार तक पैदल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काशी के विभिन्न मंदिरों में भी दर्शन-पूजन किया।