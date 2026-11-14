जागरण संवाददाता, वाराणसी। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू होने के साथ ही हवाओं का रुख भी अब पछुआ होने की ओर है। ऐसे में पहाड़ों का असर मैदानी क्षेत्रों में जल्‍द ही होने का अनुमान है। हालांकि‍ तापमान में लगातार कमी का दौर जारी है लेक‍िन गलन का असर भी जल्‍द ही शुरू हो सकता है। जबक‍ि द‍िन में धूप ज‍ितनी तल्‍ख होगी उतना ही कोहरे का दौर भी जल्‍द प्रभावी होगा।

वाराणसी में शन‍िवार की सुबह कोहरे में ल‍िपटी रही और द‍िन का उजाला होने के बाद कोहरा आसमान की ओर चढ़ गया। हालांक‍ि द‍िन चढ़ने के साथ शहर में कोहरे का दौर खत्‍म होता गया लेकि‍न अंचलों में कोहरे का दौर सुबह नौ बजे तक बना रहा। जबक‍ि सूरज का पारा चढ़ने के साथ ही कोहरा खत्‍म हुआ और द‍िन का पारा भी प्रभावी होता गया। सुबह नौ बजे के बाद धूप का असर भी हुआ लेक‍िन धूप में तल्‍खी नहीं रही।

वहीं बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 30.5°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 0.3 ड‍िग्री अध‍िक रहा। न्‍यूनतम तापमान 16.4°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.2 ड‍िग्री अध‍िक रहा। न्‍यूनतम आर्द्रता 67% और अधि‍कतम 82% दर्ज की गई।