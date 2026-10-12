जागरण संवाददाता, वाराणसी। व‍िवादों और आरोपों के बीच नए स‍िरे से कवायद अब मतदाता सूची को दुरुस्‍त करने और वोटर ल‍िस्‍ट में योग्‍य मतदाताओं का नाम जोड़ने की वाराणसी में पहल शुरू होने की जानकारी ज‍िलाध‍िकारी के एक्‍स हैंडल से सोमवार की रात जारी की गई है।

जारी पोस्‍ट के अनुसार भारत न‍िर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, वाराणसी ज‍िले के न‍िर्वाचन अध‍िकारी ने यह पक्का करने के लिए एक सक्रिय अभियान शुरू किया है कि वोटर लिस्ट से कोई भी योग्य वोटर न छूटे। सूचना के अनुसार अब वाराणसी में इसके ल‍िए व‍िशेष पहल शुरू की जानी है।

बताया गया क‍ि इसके लिए ज‍िले के 3360 बूथों पर स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है, तो वे बेझिझक 3360 बीएलओ, 54 एईआरओ या 8 ईआरओ में से किसी को भी जानकारी दे सकते हैं। बताया गया क‍ि प्रशासन यह पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वोटर लिस्ट से कोई भी योग्य वोटर न छूटे।