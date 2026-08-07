वाराणसी में चार वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले चाचा को 20 साल की सजा, जुर्माना न देने पर बढ़ेगा समय

विधि संवाददाता, वाराणसी। घर में खेल रही चार वर्षीय मासूम भतीजी को टॉफी दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर सुनसान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नितिन पांडेय ने आरोपित चाचा किशोर अपचारी को दोषी करार दिया।

अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्त द्वारा जुर्माना न देने पर उसे एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जुर्माना देने पर अदालत ने बतौर क्षतिपूर्ति आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि चार वर्षीय मासूम बच्ची 26 मार्च 2021 को अपने घर में खेल रही थी। दोपहर डेढ़ बजे रिश्ते का चाचा टाफी दिलाने का लालच देकर बच्ची को झाड़ीनुमा खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया। लहूलुहान बच्ची रोते हुए घर लौटी।

जब स्वजन ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, चाचा ने उसे मारा है। बच्ची को उसके पिता ने चुप कराया। नहलाने के लिए उसकी मां ले गई तो देखा कि उसके कपड़े (पैंट) में खून लगा है और गुप्तांग से खून निकल रहा था।

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यह देख जब उसकी मां ने पुनः पूछा कि ये किसने किया तो उसने बताया कि चाचा ने पता नहीं उसके साथ क्या किया है। जब खून रुकना बंद नहीं हुआ तो स्वजन ने पांडेयपुर पुलिस चौकी पर शिकायत दर्ज कराई। मासूम का इलाज कराने पुलिस उसे कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल लेकर पहुंची जहां से उसे बीएचयू रेफर कर दिया गया। बाद में पुलिस ने छह अप्रैल 2021 को राजकीय जिला महिला चिकित्सालय में पीड़िता का मेडिकल जांच और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया।