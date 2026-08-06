विधायक उमाशंकर सिंह के अंतिम दर्शन कर भावुक हुईं मायावती, बोलीं- परिवार चाहे तो बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाऊंगी

जागरण संवाददाता, बलिया। यूपी में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर गुरुवार को करीब 11 बजे दिल्ली से लखनऊ लाया गया जहां अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वह भावुक नजर आईं।

उन्होंने विधायक के बेटे को ढांढस बंधाते हुए कहा, बसपा परिवार आपके साथ है। कहा कि उमाशंकर सिंह मुझे अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। रक्षाबंधन पर मैं लखनऊ में रहूं या दिल्ली में, वह हर साल मुझसे राखी बंधवाने आते थे।

राजनीति में कई लोगों ने साथ छोड़ा, लेकिन उमाशंकर सिंह ने कभी धोखा नहीं दिया। उनका यह अपनापन मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा-अगर परिवार की इच्छा होगी तो उनके बेटे को राजनीति में आगे बढ़ने का पूरा अवसर दूंगी। उन्हें वही सम्मान और महत्व दिलाने का प्रयास करूंगी, जो उमाशंकर सिंह को पार्टी में मिला था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, विधायक के बेटे को बंधाया ढांढस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक के बेटे प्रिंस युकेश सिंह ने सीएम के पैर छुए। सीएम ने बेटे को ढांढस बंधाया। योगी के साथ मंत्री सुरेश खन्ना और स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे थे। मंत्री दयाशंकर सिंह, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ने भी दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित किया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमाशंकर सिंह का निधन अत्यंत दु:खद है। दिवंगत पुण्यात्मा को प्रभु के श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल स्वजन को अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उन्होंने तीन वर्ष तक कैंसर की लड़ाई लड़ी। आखिर में ये दिन देखने को मिला।

प्रदेश की राजनीति ने एक महत्वपूर्ण नेता को खो दिया: स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की राजनीति ने एक महत्वपूर्ण नेता को खो दिया है। उनके सभी दलों के नेताओं से मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंध थे। विधानसभा में वह अपने विचार पूरी दृढ़ता और प्रभावशाली ढंग से रखते थे।