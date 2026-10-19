काशी में स्कॉर्पियो खड़ी कर REEL बना रहे चार युवकों को ट्रक ने रौंदा, मौत; दो ओवरब्रिज से नीचे गिरे

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रूपापुर स्थित हाईवे के ओवरब्रिज (अंडरपास) पर सोमवार सुबह ट्रक की टक्कर से स्कॉर्पियो सवार चार लोगों की मौत हो गई। हादसे में चार अन्य घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को अस्पताल में भजा है। चर्चा रहा कि स्कॉर्पियो सवार वाहन खड़ा कर रील बना रहे थे। टक्कर से दो युवक ओवरब्रिज के नीचे गिर गए थे। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर भाग गया।