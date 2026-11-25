जागरण संवाददाता, वाराणसी। सुहेलदेव एक्सप्रेस में महिला का बैग और ताप्ती गंगा क्लोन स्पेशल ट्रेन में पुरुष यात्री का ट्राली बैग चोरी हो गया। दोनों ही मामलों में जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक दिन पूर्व ही कैंट रेलवे स्टेशन पर चौरी-चौरा एक्सप्रेस में महिला के बैग से सोने का झुमका व मंगलसूत्र चोरी होने की बात सामने आई थी।

गाजीपुर के दिलदारनगर निवासी महेंद्र सिंह ने तहरीर में बताया कि वह गत 14 नवंबर को गाड़ी संख्या- 22434 सुहेलदेव एक्सप्रेस के ए -2 बोगी में सफर कर रहे थे। जंघई से मड़ियाहूं के बीच उनका बैग किसी ने चोरी कर लिया, जिसमें 20 हजार रुपये नकदी, मोबाइल फोन, चार्जर, कार्ड और दवाइयां रखी थी।