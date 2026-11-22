जागरण संवाददाता, वाराणसी। मैरिज लान व बैंक्विट हाल के बाहर सड़क पर अवैध तरीके से वाहन पार्किंग कर जाम लगाने वाले संचालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सड़क पर जाम लगाने वाले 82 मैरिज लान को चिह्नित करने के साथ उन्हें चेतावनी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। आयोजन के दौरान आने वाले वाहनों को परिसर में या तय पार्किंग स्थल पर वाहनों को पार्क कराएं।

सड़क पर वाहन पार्किंग मिलने पर वाहनों को सीज करने के साथ संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सभी यातायात निरीक्षकों को हिदायत देते हुए कहा कि मैरिज लान व बैंक्विट हाल के बाहर सड़क पर पार्किंग पाई जाती है तो उन्हें जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।

शहर की सड़कों पर जाम और हादसों की एक बड़ी वजह मैरिज लान व बैंक्विट हाल के बाहर सड़क पर बेतरतीब खड़े होने वाले वाहन भी हैं।