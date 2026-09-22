चीनी के दाम धड़ाम! जनता को राहत, सख्ती के बाद चीनी की कीमतों में लगातार गिरावट, चेक करें नया रेट

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चीनी की लगातार गिरती कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। फुटकर बाजार में एक सप्ताह में चीनी के भाव में छह रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। एक सप्ताह पहले 58 रुपये किलो बिक रही चीनी अब 52 रुपये किलो पहुंच गई है। थोक मंडी में कीमतों में लगातार गिरावट का असर फुटकर बाजार में भी दिखाई दे रहा है।

खोजवां बाजार के किराना दुकानदार सचिन ने बताया कि करीब एक माह पहले चीनी का भाव बढ़कर 65 रुपये किलो तक पहुंच गया था। इसी दौरान विश्वेश्वरगंज थोक मंडी में चीनी की कीमत 6400 रुपये प्रति क्विंटल हो गई थी।