जागरण संवाददाता, वाराणसी। छठ के बाद काम पर लौटने वाले लोगों की सुविधा के लिए वाराणसी के रास्ते अमृतसर और एलटीटी स्पेशल का संचालन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 22 नवंबर को गाड़ी संख्या-04671 स्पेशल सहरसा सुबह दस बजे प्रस्थान करके रात 9.25 बजे कैंट आएगी।

यहां से अमृतसर रवाना होगी। इसी तरह, 23 नवंबर को गाड़ी संख्या-05217 स्पेशल मुजफ्फरपुर से सुबह 8.40 बजे प्रस्थान कर शाम 5.40 बजे कैंट आएगी। यहां ठहराव लेने के बाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) जाएगी। वापसी यात्रा में 25 नवंबर को गाड़ी संख्या-05218 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर 1.30 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन शाम 5.30 बजे कैंट पहुंचेगी। यहां से छूटकर मुजफ्फरपुर जाएगी।