जागरण संवाददाता, वाराणसी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में वाराणसी ने पूरे देश में 10वां और उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्य विकास अधिकारी और वर्तमान नगर आयुक्त वाराणसी हिमांशु नागपाल को सम्मानित किया गया।

वरिष्ठ परियोजना अधिकारी नेडा एसके गुप्ता ने बताया कि फरवरी 2024 में योजना लागू होने के बाद से सभी ने मिलकर एक टीम के रूप में सोलर रूफटाप लगाने का कार्य किया। जिसका परिणाम रहा कि हम पिछले वर्ष ही कानपुर जैसे बड़े शहर को पीछे छोड़कर लखनऊ के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए।

उसके बाद से लगातार प्रयास से हम अब देश के टाप 10 शहरों में शामिल हो गए हैं। वर्तमान में वाराणसी में 62707 घरों पर सोलर रूफ टाप स्थापित कर 10वां स्थान प्राप्त किया है। लगभग 80000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन पर सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए कार्य चल रहा है।