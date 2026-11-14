जागरण संवाददाता, वाराणसी। जनसेवा, उत्कृष्ट व्यावसायिक दक्षता और राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) मुंबई द्वारा प्रतिष्ठित 'डिस्टिंग्विश्र्ड एलुम्नी अवॉर्ड' (विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान) से सम्मानित किया गया है। IIM मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि यह प्रतिष्ठित संस्थान पूर्व में 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग' (NITIE) के नाम से जाना जाता था, और श्री मोहित अग्रवाल इसी महान संस्थान के पूर्व छात्र रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि से न केवल वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस बल और उनके शिक्षण संस्थान का मान बढ़ा है।

तीन दशकों का गौरवशाली और बेदाग प्रशासनिक सफर मोहित अग्रवाल भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 1997 बैच के वरिष्ठ और तेजतर्रार अधिकारी हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पुलिस आयुक्त के रूप में कमान संभाल रहे मोहित अग्रवाल ने अपने लगभग तीन दशकों के लंबे सेवाकाल में एक गतिशील नेतृत्वकर्ता, कुशल प्रशासक और जनसुरक्षा के प्रति समर्पित अधिकारी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के 15 महत्वपूर्ण जनपदों में पुलिस प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और जनप्रशासन का व्यापक और जमीनी अनुभव प्राप्त हुआ। इसके अलावा, उन्होंने वर्ष 2005–2006 के दौरान एक वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में अपनी सेवाएं देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिसिंग और सुरक्षा व्यवस्था का बहुमूल्य अनुभव भी हासिल किया।

आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख और सफल ऑपरेशंस मोहित अग्रवाल का आतंकवाद निरोधक गतिविधियों और संगठित अपराधों के सफाए में ऐतिहासिक योगदान रहा है। वर्ष 2023–2024 के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) के प्रमुख के रूप में कमान संभाली। उनके नेतृत्व में एटीएस ने राज्य में आईएसआईएस (ISIS) से जुड़े एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरे से बचाया जा सका।

इसके अलावा, कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक रहते हुए उनके नेतृत्व में हुए 'ऑपरेशन मासूम' ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थीं। फर्रुखाबाद में एक दुर्दांत अपराधी ने 23 मासूम बच्चों को बंधक बना लिया था। मोहित अग्रवाल की सूक्ष्म रणनीति और साहसिक पुलिस कार्रवाई के परिणामस्वरूप अपराधी मारा गया और सभी 23 बच्चों को सकुशल मुक्त करा लिया गया। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के पुलिस वीरता पदक से अलंकृत किया गया। कानपुर के कुख्यात विकास दुबे-बिकरू कांड से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में भी उनकी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही थी।

कुंभ मेलों का कुशल प्रबंधन और पुलिस आधुनिकीकरण देश के दो सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों—प्रयागराज कुंभ 2013 (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में) और कुंभ 2019 (पुलिस महानिरीक्षक के रूप में)—के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन में उनकी रणनीतिक भूमिका बेहद सराहनीय रही। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के मोर्चे पर उनके द्वारा बनाई गई कार्ययोजना आज भी एक मिसाल है।

तकनीकी दक्षता और आधुनिक कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कम्प्यूटरीकरण एवं तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में किए गए उनके प्रयासों से पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।