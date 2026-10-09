वाराणसी में पांच पीएमश्री विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलेगा यात्रा भत्ता, डायरेक्ट खाते में भेजा जाएगा पैसा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। समग्र शिक्षा (माध्यमिक) योजना के अंतर्गत प्रदेश के 160 पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य परियोजना कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ट्रांसपोर्ट एलाउंस (यात्रा भत्ता) की राशि जारी कर दी है।

इसके तहत, स्कूल से पांच किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले पात्र विद्यार्थियों को छह हजार रुपये प्रति छात्र की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य परियोजना निदेशक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे गए पत्र के अनुसार, जनपद के पांच राजकीय विद्यालयों के 1642 पात्र छात्र-छात्राओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा।