वाराणसी में कबूतरबाज रैनी के घर पर फिर छापेमारी, एयर शो के चलते नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आदमपुर थाना क्षेत्र के जेरगुलर (चौहट्टालालखा) इलाके में मंगलवार को जिला पशु चिकित्सा अधिकारी विजय अमृत राज ने नगर निगम के प्रवर्तन दल और आदमपुर पुलिस के साथ छापेमारी की। टीम अतहर जावेद उर्फ रैनी के भवन में भारी संख्या में कबूतर पाले जाने की सूचना पर पहुंची थी। हालांकि मौके पर रैनी नहीं मिला। भवन के बाहर ताला बंद था।

जिला पशु चिकित्सा अधिकारी विजय अमृत राज ने बताया कि सूचना मिली थी कि जेरगुलर इलाके में रहने वाले अतहर जावेद उर्फ रैनी ने अपने भवन में बड़ी संख्या में कबूतर पाल रखे हैं। इस पर नगर निगम के प्रवर्तन दल और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। भवन के बाहर ताला बंद मिलने के कारण टीम को आगे की कार्रवाई में परेशानी हुई। 3:50 बजे तक रैनी से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा था।