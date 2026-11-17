जागरण संवाददाता, वाराणसी। देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के तहत चल रही स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में मंगलवार को नगर निगम के सभागार में पार्षदों की एक विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में महापौर अशोक कुमार तिवारी, नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी और अपर नगर आयुक्त बरखा सिंह ने पार्षदों को स्व-गणना की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

महापौर अशोक कुमार तिवारी ने सभी पार्षदों और नागरिकों से बढ़-चढ़कर इस डिजिटल अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहर का प्रथम नागरिक होने के नाते उन्होंने खुद भी अपने आवास पर स्व-गणना पूरी की है, और सभी पार्षदों का दायित्व है कि वे अपने वार्ड की जनता को इसके लिए जागरूक करें।

बैठक को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी ने कहा कि 16 से 30 नवंबर तक नागरिकों को घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपना विवरण दर्ज करने की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि आधिकारिक पोर्टल पर मोबाइल नंबर और नाम से पंजीकरण व ओटीपी सत्यापन के बाद परिवार के सदस्यों से जुड़े 40 बिंदुओं की जानकारी भरनी होगी। प्रक्रिया पूरी होने पर 11 अंकों की 'एसई आईडी' प्राप्त होगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है।