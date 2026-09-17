हॉकी में वाराणसी के खिलाड़ियों का दम, क्वार्टर फाइनल में अंडर-17 और अंडर-19 टीमें

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रामपुर में चल रही 70वीं प्रदेशीय हॉकी प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल के खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-17 और अंडर-19 बालक वर्ग में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

अंडर-17 बालक टीम ने अपने तीनों मुकाबलों में आक्रामक हॉकी खेली और बड़े अंतर से जीत दर्ज की। टीम ने मेरठ को 5-0, गोरखपुर को 4-0 और आगरा मंडल को 5-0 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। अंडर-19 बालक वर्ग में भी वाराणसी मंडल के खिलाड़ियों ने प्रभावी खेल दिखाया।

टीम ने आगरा को 5-0 और प्रयागराज को 3-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बालिका वर्ग में भी वाराणसी मंडल की अंडर-17 टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मैचों में वाराणसी के खिलाड़ियों ने तेज आक्रमण के साथ मजबूत रक्षापंक्ति का तालमेल बनाए रखा।