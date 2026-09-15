वाराणसी में गोल्फ कार्ट से हादसा, नशे में चालक ने मारी टक्कर; 3 लोग हुए घायल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा को नगर निगम की ओर से संचालित गोल्फ कार्ट (नंदी रथ) ने गोदौलिया पर तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बहराइच से आए प्रधान अजय सिंह, लक्सा निवासी महिला और बांसफाटक निवासी आर्यन घायल हो गए।

सभी का मारवाड़ी अस्पताल में उपचार कराया गया। अजय सिंह के पैर में गंभीर चोट आई है। लोगों ने चालक ऋषि की पिटाई कर दी। आरोप है कि चालक नशे में था। अस्पताल में जांच के दौरान उसके शराब के नशे में होने की बात सामने आई।