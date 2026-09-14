वाराणसी में भीड़ का फायदा उठाकर उड़ाया जेवर, मनोकामना महादेव मंदिर में महिला की चोरी हुई सोने की चेन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चांदपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट स्थित मनोकामना महादेव मंदिर में पूजा के दौरान महिला के गले से सोने की चेन चोरी हो गयी। घटना के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

चेतना नगर कॉलोनी शिवदासपुर निवासी सुरेंद्र कुमार गुप्ता सोमवार को अपनी पत्नी दीपा गुप्ता के साथ मनोकामना महादेव मंदिर में तीज की पूजा करने गए थे। मंदिर में सावन के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ थी।

पूजा के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने दीपा के गले से सोने की चेन खींच ली। जब तक उन्हें इसका अहसास होता, आरोपी भीड़ में गायब हो चुका था।

पीड़ित सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि चोरी गई चेन करीब 15 ग्राम की है, जो उन्हें साल 2019 में शादी के दौरान ससुराल पक्ष से मिली थी।