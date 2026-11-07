काशी की बेटियां बनीं आत्मनिर्भर, मार्शल आर्ट्स सीखकर खुद संभाल रहीं 'मास्टर' की कमान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अब काशी की गलियों और स्कूलों में सिर्फ किताबी ज्ञान की गूंज नहीं है, बल्कि वहां गूंजती है बेटियों की मजबूत दहाड़—हैया! प्रदेश सरकार के रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लगभग 4,500 बालिकाएं आज खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फौलादी बना रही हैं।

खास बात यह है कि इस मुहिम में कल तक जो बेटियां खुद सीखने आती थीं, आज वे ब्लैक बेल्ट हासिल कर खुद मास्टर (प्रशिक्षक) की भूमिका निभा रही हैं और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। मानव अकादमी की सचिव एवं वरिष्ठ कराटे प्रशिक्षक ज्योति सिंह कहती हैं कि संस्था से प्रशिक्षण लेकर अब तक 50 से ज्यादा बालिकाएं ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी हैं, इनमें से 32 बेटियां आज विभिन्न विद्यालयों में कराटे सिखाकर खुद का रोजगार चला रही हैं।

कई भारतीय सेना, आइटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआइएसएफ जैसे प्रतिष्ठित सुरक्षा बलों में देश की सेवा कर रही हैं। वर्ष 2006 से शुरू हुई यह यात्रा आज प्रदेश के 12 जिलों समेत देश के नौ राज्यों तक फैल चुकी है, जिसके जरिए अब तक तीन लाख से अधिक बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा चुके हैं।