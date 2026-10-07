पीएम मोदी के सेवाकाल का 25 साल पूरा: काशी में गंगा तट पर हुई आरती, दीर्घायु की कामना की गई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक व सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को सामने घाट पर गंगा आरती कर आशीर्वाद मांगा गया।

नमामि गंगे द्वारा सेवा संकल्प अभियान के तहत मां गंगा की आरती उतारी गई और दूध से अभिषेक कर पीएम के अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु की प्रार्थना की गई, संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तिरंगा और पीएम की तस्वीर लेकर मंत्रोच्चार के बीच उनके सेवाकार्यों का अभिनंदन किया।