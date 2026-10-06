वाराणसी में विमान में आराध्य देव की फोटो को लेकर हंगामा, यात्री की जिद्द के बाद रनवे से वापस लौटा प्लेन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में सोमवार सुबह आराध्य देव की तस्वीर को लेकर विवाद हो गया। विमान रनवे पहुंचने के बाद यात्री और क्रू मेंबर के बीच कहासुनी होने लगी। हंगामा करने के साथ यात्री ने विमान में यात्रा करने से इनकार कर दिया।

इसके चलते विमान को रनवे से वापस एप्रन पर लाना पड़ा और यात्री को उतारने के बाद विमान ने उड़ान भरा। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान संख्या आइएक्स-1253 में वाराणसी से दिल्ली जाने के लिए ओडिशा के बालेश्वर निवासी यात्री श्रेयांश त्रिपाठी (24) एयरपोर्ट पहुंचे। यात्री अपने आराध्य देव की फोटो लेकर विमान में पहुंचे।