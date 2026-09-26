सितंबर महीने के राशन वितरण की आखिरी तारीख बढ़ी, राशन कार्डधारकों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से सितंबर माह के लिए आवंटित खाद्यान्न के वितरण की अंतिम तिथि शासन ने बढ़ाकर 29 सितंबर कर दी है। अब पात्र लाभार्थी निर्धारित अवधि में गेहूं, चावल और चीनी प्राप्त कर सकेंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी बल्लभ कृष्ण सिंह ने बताया कि पूर्व में सितंबर माह के खाद्यान्न वितरण की तिथि 11 सितंबर से 25 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। शासन के निर्देश पर अब इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 सितंबर कर दी गई है।