वाराणसी में गंगा-वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर को हरी झंडी का इंतजार, DM ने दिए NOC समय से देने के सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण समिति, जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला आर्द्रभूमि समिति की संयुक्त बैठक हुई। इसमें पर्यावरण संरक्षण, गंगा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, पौधारोपण तथा आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों की विभागवार समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने असि घाट पर प्रस्तावित मैकेनाइज्ड पार्किंग परियोजना, प्रस्तावित मल्टी माडल लाजिस्टिक्स पार्क तथा गंगा एवं वरुणा एलिवेटेड कारिडोर परियोजनाओं के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र की स्थिति की जानकारी ली। कहा कि एलिवेटेड कारिडोर निर्माण को लेकर समय से अनापत्ति प्रमाण जारी किया जाए।किसी भी स्तर पर इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए।