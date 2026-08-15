काशी विश्वनाथ में दिखा अनोखा नजारा, स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा रूप में विराजे बाबा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सावन माह और स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्ति और राष्ट्रप्रेम का अद्भुत संगम देखने को मिला, 15 अगस्त की मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ का तिरंगा स्वरूप में मनोहारी श्रृंगार किया गया।

केसरिया, सफेद और हरे रंग की विशेष सजावट से बाबा का दिव्य स्वरूप अत्यंत भव्य लगा,आरती के बाद परिसर हर हर महादेव और वन्दे मातरम् के उद्घोष से गूंज उठा, श्रद्धालुओं तिरंगा श्रृंगार स्वरूप मेंबाबा के दर्शन कर देश की एकता और अखंडता की कामना की।