जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी वाराणसी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र को जनकल्याणकारी बताते हुए कहा कि युवा, किसान, बेरोजगार, गरीब, मजदूर, व्यापारी एवं आम नागरिक इन वादों को लेकर अपनी उम्मीदें जाहिर कर रहे हैं।

बड़ी संख्या में समर्थक पोस्ट, संदेश और विचार साझा करते हुए इन घोषणाओं को रोजगार, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का यह संकल्प केवल चुनावी वादों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान, अवसर और बेहतर भविष्य देने की सोच को दर्शाता है।

युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए आर्थिक मजबूती, गरीबों के लिए सस्ती भोजन व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के प्रति सख्त प्रतिबद्धता जैसे मुद्दे जनता के बीच चर्चा का विषय बन रहे हैं। पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) सहित समाज के सभी वर्गों की भागीदारी, सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना को लेकर समर्थक प्रदेश में पीडीए सरकार बनाने के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।