डिजिटल टीम, वाराणसी। काशी की उत्तरवाहिनी मां गंगा के दोनों तट इस बार देव दीपावली पर अद्भुत रोशनी से गमगाएंगे। एक ओर अर्धचंद्राकार घाट दीपों की माला पहनकर अलौकिक छटा बिखेरेंगे, तो दूसरी ओर गंगा पार रेती पर आसमान सतरंगी रोशनी से सराबोर होगा। यहां पर्यटकों को ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो, लेजर शो और संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। भगवान शिव के भजनों की धुन पर होने वाली ग्रीन आतिशबाजी और आसमान में आकर्षक रंग-बिरंगे दृश्य देव दीपावली के उत्सव को और भव्य बनाएंगे।

आसमान में बिखरेगी ग्रीन आतिशबाजी की सतरंगी छटा उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गंगा पार रेती पर ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो की तैयारियां चल रही हैं। करीब 10 मिनट तक चलने वाले इस शो में भगवान शिव से जुड़े "हर-हर महादेव शंभू ,डमरू बजाया भोलेनाथ ने ,शिव तांडव स्तोत्रम्,मेरा भोला है भंडारी, और महाकाल" जैसे भजनों के नौ से दस ट्रैक पर आतिशबाजी का आयोजन होगा। इस दौरान आसमान में कई आकर्षक आकार और रंग-बिरंगे पैटर्न दिखाई देंगे।

10 मिनट तक दिखेगा ग्रीन आतिशबाजी का नजारा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि 24 नवंबर को वाराणसी में आयोजित होने वाली देव दीपावली के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने गंगा पार रेती पर रात 8:30 से 8:40 बजे तक 10 मिनट के ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो का आयोजन प्रस्तावित है। लेज़र शो में संगीत, लेजर और ग्रीन आतिशबाजी का समन्वय देखने को मिलेगा। योगी सरकार देव दीपावली को दिव्य और भव्य बनाने के लिए घाटों पर 11 लाख दीप जलाने के साथ इस तरह के विशेष आकर्षण भी तैयार की है।

आकर्षक आकृतियां आसमान में दिखेंगी ऐक्सिस कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट संजय प्रताप सिंह ने बताया कि देव दीपवाली के अवसर पर भारत में पहली बार 8 इंच के विशेष आतिशबाजी शेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा ,आतिशबाजी के दौरान रंग बदलने वाली आकर्षक आकृतियां आसमान में दिखाई देंगी। इस शो में इस्तेमाल होने वाले क्रैकर्स लगभग 8 इंच के शेल्स के माध्यम से आतिशबाजी के गोले लगभग 500 से 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचेंगे ,जमीन पर आतिशबाजी का फैलाव लगभग 1200 फीट चौड़ा होगा, आसमान में जाने के बाद आतिशबाजी का विस्तार लगभग 1600 से 1800 फीट चौड़ा हो जाएगा।

जिससे इनकी रोशनी दूर से भी दिखाई देगी। उनके अनुसार, ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स प्रदूषण रहित हैं। आधुनिक तकनीक के माध्यम से तैयार यह आयोजन पारंपरिक आतिशबाजी से अलग अनुभव देने की तैयारी में है। माल्टा की आतिशबाजी से प्रेरित विशेष आकृतियां बनाई जाएंगी। इसमें आसमान में सुंदर ज्यामितीय डिजाइन,आकृतियां और कई रंगों में एक के बाद एक होने वाले शानदार धमाके देखने को मिलेंगे।

लेजर शो, संगीत और आतिशबाजी का संगम पूर्णिमा की रात लेजर शो आसमान को जीवंत रंगों और आकर्षक पैटर्न से रोशन करेगा। शिव भजनों की धुन, लेजर की सतरंगी रोशनी और ग्रीन आतिशबाजी का एक साथ नजारा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करेगा। मां गंगा के जल में आतिशबाजी और रोशनी का प्रतिबिंब इस दृश्य की खूबसूरती को और बढ़ाएगा। गंगा के दोनों तटों से पर्यटक घाटों पर होने वाली गंगा आरती के साथ गंगा पार रेती पर आयोजित इस विशेष शो का भी आनंद ले सकेंगे।