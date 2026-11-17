जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 137 के पार पहुंच गई है। चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीजों की संख्या भी आठ-आठ हो गई है। पांच साल के आधार पर शहरी क्षेत्र 17 वार्डों के 70 मोहल्ले संवेदनशील घोषित किया गया है जिनमें विशेष निगरानी और साफ-सफाई की जा रहा है।

खास बात यह है कि यह समय मच्छरों के पनपने के अनुकूल है। 10 डिग्री से 35 डिग्री तापमान में एडीज मच्छरों का लार्वा तेजी से पनपते है। जिला मलेरिया अधिकारी शरत चंद्र पांडेय ने बताया कि संपर्क में आने वाले मरीजों की ब्लड सैंपल लिए जा रहे है। साथ ही नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव और फागिंग का कार्य किया जा रहा है।