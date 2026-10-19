वाराणसी में दशहरे का शुभकामना संदेश क्लिक करते ही खाते खाली, साइबर ठगी का नया जाल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। त्योहारी सीजन में हर किसी को शुभकामना संदेश प्राप्त होता है। इसको भेजने के कई माध्यम भी है। लेकिन व्हाट्सअप पर अनजान नंबरों से आने वाले शुभकामना संदेश से सावधानी बरतें। इस पर क्लिक करते ही साइबर ठग आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं और उन्हें आपके खाते से पैसा निकालने के लिए ओटीपी बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती।

बीते दस दिनों में इस तरह की एक दर्जन से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। सीओ साइबर क्राइम अपूर्व पांडेय ने बताया कि आए दिन ऐसी शिकायतें आती है कि बिना ओटीपी और किसी लिंक पर क्लिक किए बगैर उनके खाते से पैसा निकल गया। लेकिन जब मामले की जांच की जाती है तो पता चलता है कि साइबर ठग लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए शुभकामना संदेश या अन्य किसी भी प्रकार का लालच देकर एपीके फाइल भेजते हैं।

इसपर क्लिक करते ही साइबर ठग पीड़ित के मोबाइल को हैक कर लेता है और उसके पास एसएमएस या अन्य जानकारी आसानी से मिल जाती है। इसकी चपेट में आमतौर पर वृद्धजन आ जाते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के लिंक पर क्लिक ना करें।