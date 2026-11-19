जागरण संवाददाता, वाराणसी। जनगणना प्रभारी एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. सदानंद गुप्ता ने कहा कि जनगणना राष्ट्र निर्माण और भावी विकास योजनाओं की आधारशिला है।

इस कारण इसकी प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी तथा तकनीक-सक्षम बनाया गया है। हमारा प्रयास है कि इससे कोई भी वंचित न रहने पाए। इसी लिए बेघर और घुमंतू लोगों की जनगणना के लिए चार जनवरी को छह घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

डॉ. सदानंद ने बताया कि बेघर और घुमंतू लोगों की जनगणना चार जनवरी को शाम छह बजे से रात 12 बजे तक होगी। इसके लिए सभी प्रगणकों को निर्देश दिया गया है कि वह जब एक दिसंबर से घर-घर जाएं तो यह अपने क्षेत्र के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पाइपों में, रेलवे लाइन के किनारे, घाटों आदि पर जहां घुमंतू और बेघर रहते हैं उन्हें चिन्हित करते चलें। जब छह घंटे का समय मिलेगा तो उनको खोजना नहीं होगा। इस दौरान प्रगणक के साथ पुलिस बल मौजूद रहेगा।

दोबारा बंद मिला ताला तो उसे जनगणना से किया जाएगा अलग जनगणना का रिवीजन राउंड पांच जनवरी से नौ जनवरी के बीच होगा। प्रगणक दोबारा लोगों के पास पहुंचेगा। इसमें कोई सूचना अपडेट हुई है तो उसे दर्ज करेगा। जिन घरों में पहली बार ताला बंद मिला था उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर दोबारा ताला बंद मिला तो उस घर को जनगणना से हटा दिया जाएगा।

चार जनवरी को रात 12 बजे तक पैदा बच्चों की ही गणना कोई भी बच्चा चार जनवरी 2027 रात 12 बजे तक पैदा हुआ रहेगा उसी को जनगणना में शामिल किया जाएगा। प्रगणक जब पांच जनवरी से नौ जनवरी 2027 के बीच रिवीजन राउंड में दोबारा आपके घर पहुंचेगा तो उसे बताना होगा। इसी प्रकार किसी की मृत्यु अगर चार जनवरी की रात 12 बजे तक हुई है तो उसका नाम हटाया जाएगा।

प्रगणक नहीं आया तो 1855 पर करें सूचित एडीएम वित्त ने बताया कि किसी के घर अगर प्रगणक जनगणना की निर्धारित अवधि में नहीं पहुंचता है तो वह 1855 नंबर पर सूचित करे। उसकी सूचना जिला प्रशासन को मिलते ही प्रगणक को सूचित किया जाएगा। तत्काल जनगणना कराई जाएगी।