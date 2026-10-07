जल्द नए लुक में नजर आएगा वाराणसी एयरपोर्ट, 2870 करोड़ रुपए से हो रहा कायाकल्प; मिलेंगी कई हाईटेक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अगले साल नए कलेवर में नजर आएगा। लगभग 2870 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे विस्तारीकरण कार्य पूरा होने के साथ बाबतपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की क्षमता ढाई गुना से अधिक बढ़ जाएगी।

वहीं, एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल पर संचालन के लिए निजी हाथों में सौंपने की तैयारी भी चल रही है। इससे एयरपोर्ट पर विकास, संचालन और प्रबंधन की बेहतर सुविधा मिलेगी। जुलाई-2027 तक परियोजना पूरा करने का लक्ष्य एयरपोर्ट विस्तारीकरण में नए टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे विस्तार, नया एप्रन, समानांतर टैक्सी ट्रैक समेत कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। करीब 75 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बन रही नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण तेजी से चल रहा है। परियोजना पूरी होने के साथ एयरपोर्ट की मौजूदा करीब 39 लाख यात्रियों की सालाना क्षमता बढ़कर लगभग 99 लाख हो जाएगी। इससे काशी आने वाले देसी-विदेशी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी।