छठ पूजा को लेकर अलर्ट मोड में वाराणसी प्रशासन, नमो घाट से सामने घाट तक नावों से किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए वाराणसी प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, एडीजी जोन नवीन अरोड़ा और डीआईजी शिवहरि मीणा समेत पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने नमो घाट से लेकर सामने घाट तक नावों के जरिए गंगा में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, नावों के संचालन, जल पुलिस की तैनाती और सुरक्षा इंतजामों को लेकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया।