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उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या गीता विश्वकर्मा ने की महिला जनसुनवाई, समाधान के ल‍िए द‍िया निर्देश

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या गीता विश्वकर्मा ने वाराणसी में महिला जनसुनवाई की, जहाँ उन्होंने महिलाओं की विभिन्न समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 6 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और शेष पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को सौंपा गया।

वाराणसी में महिला आयोग की सदस्या गीता विश्वकर्मा ने सुनीं महिलाओं की समस्याएं दिए समाधान के निर्देश।